تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1465334-639034591145111207.jpg
Doc-P-1465334-639034591145111207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان الطقس الربيعي والدافئ يستمر حتى صباح يوم الجمعة وهو موعد اقتراب منخفض جوي عالي الفعالية نحو المنطقة. 

وأضافت الصفحة: تنخفض قيم الضغط الجوي، وتنقلب الرياح إلى جنوبية غربية مع نشاط ملحوظ في سرعتها. تبدأ الأمطار صباح يوم الجمعة، وتشتد تدريجياً لتتحول إلى طوفانية في العديد من المناطق، مع تفاوت في الغزارة، وتكون عكار في قلب هذه الهطولات.

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويبدأ تساقط الثلوج على الجبال العالية، ليتدنى لاحقًا عصراً وفي ساعات المساء الأولى إلى حدود 1300/1400 متر وربما أقل شمالا.

وأشارت إلى ان  الأمطار ستكون غزيرة أحيانًا، وقد تتجاوز كميتها 100 ملم في بعض المناطق خلال يوم واحد، وهو رقم مرتفع يدل على قوة المنخفض. 

ولفتت إلى ان ذروة الفعالية الجوية ستكون بين صباح الجمعة حتى صباح السبت، لتنخفض بعدها وتصبح الأمطار متفرقة بين السبت والأحد مع بقاء الأجواء غير مستقرة، ثم يبدأ منخفض جوي جديد عصر ومساء الإثنين، ويستمر لعدة أيام، مع ثلوج محتملة دون 1000 متر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24

daily weather

يوم واحد

ون بين

لبنان

جوي ✊

الرب

عكار

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-08
Lebanon24
02:43 | 2026-01-08
Lebanon24
02:36 | 2026-01-08
Lebanon24
02:30 | 2026-01-08
Lebanon24
02:25 | 2026-01-08
Lebanon24
02:19 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24