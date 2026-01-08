منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية ان الطقس الربيعي والدافئ يستمر حتى صباح يوم الجمعة وهو موعد اقتراب منخفض جوي عالي الفعالية نحو المنطقة.وأضافت الصفحة: تنخفض قيم الضغط الجوي، وتنقلب الرياح إلى جنوبية غربية مع نشاط ملحوظ في سرعتها. تبدأ الأمطار صباح يوم الجمعة، وتشتد تدريجياً لتتحول إلى طوفانية في العديد من المناطق، مع تفاوت في الغزارة، وتكون في قلب هذه الهطولات.تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويبدأ تساقط الثلوج على الجبال العالية، ليتدنى لاحقًا عصراً وفي ساعات المساء الأولى إلى حدود 1300/1400 متر وربما أقل شمالا.وأشارت إلى ان الأمطار ستكون غزيرة أحيانًا، وقد تتجاوز كميتها 100 ملم في بعض المناطق خلال ، وهو رقم مرتفع يدل على قوة المنخفض.ولفتت إلى ان ذروة الفعالية الجوية ستكون بين صباح الجمعة حتى صباح السبت، لتنخفض بعدها وتصبح الأمطار متفرقة بين السبت والأحد مع بقاء الأجواء غير مستقرة، ثم يبدأ منخفض جوي جديد عصر ومساء الإثنين، ويستمر لعدة أيام، مع ثلوج محتملة دون 1000 متر.