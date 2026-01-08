خدمات "أوجيرو" متوقفة في البقاع.. والسبب "كابلات الفايبر" الرئيسية

أعلنت مؤسسة " " عبر حسابها على "اكس" عن أنّ "عطلا طرأ على كابلات رئيسية في ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".



وأشارت إلى أنّ الفرق تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.

Advertisement