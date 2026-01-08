ضو: زيارة وزير خارجية إيران تأتي في أسوأ توقيت للبنان

كتب النائب على منصة "إكس": "تأتي زيارة وزير خارجية في أسوأ توقيت للبنان في الوقت الذي يريد إظهار خروجهم المحور في وقت الشعب الإيراني يثور ضد نظامه والانهيار الاقتصادي يأتي وزير خارجيته بوفد اقتصادي".

Advertisement