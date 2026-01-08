المطران إبراهيم تلقى اتصالا من الرئيس بري للاطمئنان إلى صحته

تلقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم مخايل اتصالا هاتفيا من ، اطمأن خلاله إلى صحته، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام العافية.



وعبّر ، بحسب بيان، خلال الاتصال عن محبته وتقديره للمطران إبراهيم، مؤكداً حرصه على الاطمئنان إلى صحته، مشدداً على "الدور الوطني والديني الذي يقوم به في والبقاع والذي يساهم في تعزيز العلاقات الوطنية والروحية".



، شكر المطران اتصاله، مثمّناً "اهتمامه ومشاعره الصادقة"، منوهاً "بدوره الوطني الكبير".

