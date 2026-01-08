إشكال بين الطلاب وإطلاق نار.. هذا ما حصل في إحدى مدارس زحلة

وقع إشكال بين عدد من الطلاب داخل المدرسة الإنجيلية في ما استدعى تدخل أولياء التلامذة، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتطور الاشكال إلى إطلاق نار، وتم لاحقا نقل المتورطين إلى فصيلة درك زحلة.



