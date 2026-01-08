تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تفاصيل عمليات سرقة لدراجات نارية منظمة في بيروت والضاحية الجنوبية

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:13
Doc-P-1465443-639034677588183111.png
Doc-P-1465443-639034677588183111.png photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق بيروت والضّاحية الجنوبيّة، وانتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي، يوثّق قيامه بسرقة درّاجة آليّة في محلّة الجناح، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى:

ع. د. (مواليد عام 1988، فلسطيني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليّتَين بجرائم سرقة ومخدّرات.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 31-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج البراجنة.

اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة سرقة الدّرّاجة من محلّة الجناح، إضافةً إلى إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة، برفقة آخرين، وذلك بمعدل درّاجة إلى ثلاث درّاجات في الأسبوع، من مناطق عدّة في الضّاحية الجنوبيّة وبيروت، منها: عين الرّمانة، “سيتي سنتر”، طريق المطار، والجناح. كما أفاد أنّه كان يقوم ببيع الدّرّاجات المسروقة إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم برج البراجنة، بسعرٍ يتراوح ما بين مائة وخمسين دولار وتسعمائة دولار أميركي. كما اعترف بتعاطي المخدّرات من نوع “باز” التي يستحصل عليها من مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، وأنّه قبل حوالَي أربعة أيام، تمكّن من الفرار بعد تعرّضه لإطلاق نار في أثناء قيامه بسرقة دراجة آليّة من بيروت، في حين أوقف شريكه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".
