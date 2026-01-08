معلومات جديدة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة الجيش

كشفت معلومات صحافية متعلقة بخطة الجيش عن التمسّك بها وبمراحلها المختلفة، مع الاستمرار في تنفيذها بأسرع وقت ممكن.



وبحسب المعلومات، فضّل وزراء خلال الجلسة عدم التركيز على تواريخ القرارات الصادرة عن جلسات الحكومة التي كانوا قد انسحبوا منها.



وأشارت المعلومات إلى أن المسعى يهدف إلى دفع الميكانزم لإصدار بيان يُقرّ بعمل جنوب وبالتقدّم الذي أحرزه.

Advertisement