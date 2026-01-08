عن نزع سلاح "حزب الله".. بيان من مكتب نتنياهو

اعتبر أن الجهود التي تبذلها الحكومة الللبنانية والجيش لنزع سلاح مشجعة لكن غير كافية.

وقال: "اتفاق وقف النار مع ينص على نزع سلاح حزب الله بالكامل".

وأضاف: "نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان".

وقال: "هناك جهود لإعادة تسليح حزب الله بدعم إيراني".