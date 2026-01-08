على خلفية فيديو مسيء للمقدّسات الإسلامية... دار الفتوى تتحرك قضائيًا

قدّم أمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي إخبارًا إلى التمييزية، بجرائم تتعلّق بالإساءة إلى القرآن والمقدّسات الإسلامية، والمسّ بالدين الإسلامي وإثارة النعرات والطائفية، والنيل من ، وذلك استنادًا إلى المادتين 317 و473 من قانون .



وأوضح الكردي أن الإخبار جاء بناءً على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية دريان وحرصًا على السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن المدعوة ميرندا حرب زيود ظهرت في مقطع مصوّر تضمّن إساءات للقرآن الكريم والمقدّسات الإسلامية ومسًّا بالشعائر الدينية وإثارة للنعرات الطائفية.



وطلب الإخبار من العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دفعًا للضرر وحفاظًا على الانتظام العام.

