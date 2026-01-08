هذا جديد قضية "أبو عمر"

كشفت معلومات صحافية أنّ مدّعي عام التمييز القاضي ختم تحقيقاته في ملف "الأمير الوهمي" ، وأحالها إلى في القاضي رجا ، تمهيداً للادعاء وإحالة الملف إلى الأول في بيروت.

