لبنان
بيان مرتقب لـ "الميكانيزم" وسط مشاورات بمشاركة لودريان
Lebanon 24
08-01-2026
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافية بترقّب صدور بيان عن "الميكانيزم" مساءً، في وقت تتواصل المشاورات حالياً لتحديد موعد انعقاده، بحضور مدني، على أن يشارك فيه أيضاً الموفد
الفرنسي جان إيف لودريان
.
وأشارت المعلومات إلى أنّ أجواء جلسة "الميكانيزم" أمس لم تكن سيئة، لافتةً إلى أنّ خطة الجيش
شمال الليطاني
متروكة لتقديرات
القيادة العسكرية
.
كما أوضحت أنّ البيان الحكومي المرتقب بعد انتهاء الجلسة سيتماهى مع موقفي الرئاستين الأولى والثانية، في إطار موقف موحّد للدولة
اللبنانية
.
تابع
