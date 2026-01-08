بيان مرتقب لـ "الميكانيزم" وسط مشاورات بمشاركة لودريان

أفادت معلومات صحافية بترقّب صدور بيان عن "الميكانيزم" مساءً، في وقت تتواصل المشاورات حالياً لتحديد موعد انعقاده، بحضور مدني، على أن يشارك فيه أيضاً الموفد .



وأشارت المعلومات إلى أنّ أجواء جلسة "الميكانيزم" أمس لم تكن سيئة، لافتةً إلى أنّ خطة الجيش متروكة لتقديرات .



كما أوضحت أنّ البيان الحكومي المرتقب بعد انتهاء الجلسة سيتماهى مع موقفي الرئاستين الأولى والثانية، في إطار موقف موحّد للدولة .

