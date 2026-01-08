عبد المسيح: الأمن الغذائي اللبناني في مهبّ المخاطر بسبب سياسات الحكومة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":" بينما تُقرّ الحكومة قوانين مالية مُجحِفة بحق المواطنين، يُهمل ملف الإهراءات والقمح، ويُترك الأمن الغذائي ورغيف الخبز في مهبّ المخاطر".

