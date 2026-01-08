البساط: التقديم الإلكتروني حصراً لخدمات وزارة الاقتصاد اعتباراً من 1 شباط 2026

أعلن والتجارة إطلاق مرحلة متقدّمة من مكننة خدمات ، بهدف تسهيل المعاملات، خفض الوقت والكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية.



وأوضح في بيان أن مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونيًا بالكامل، وتشمل شكاوى المستهلكين، معاملات محطات الوقود والصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض.



ودعا البساط المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، معلنًا أن خدمات ستصبح مُمكننة بالكامل خلال من عام 2026، على أن يُعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع هذه الخدمات اعتبارًا من 1 شباط 2026.



وختم بالتأكيد على الوزارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن، مشيرًا إلى أن أكثر من عشرين خدمة أصبحت اليوم مُمكننة كليًا، ولا سيما في مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة.

