Najib Mikati
لبنان

البساط: التقديم الإلكتروني حصراً لخدمات وزارة الاقتصاد اعتباراً من 1 شباط 2026

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:08
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إطلاق مرحلة متقدّمة من مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف تسهيل المعاملات، خفض الوقت والكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية.

وأوضح في بيان أن مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونيًا بالكامل، وتشمل شكاوى المستهلكين، معاملات محطات الوقود والصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض.

ودعا البساط المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، معلنًا أن خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من عام 2026، على أن يُعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع هذه الخدمات اعتبارًا من 1 شباط 2026.

وختم بالتأكيد على التزام الوزارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن، مشيرًا إلى أن أكثر من عشرين خدمة أصبحت اليوم مُمكننة كليًا، ولا سيما في مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة.
لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

الملكية الفكرية

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

الفصل الأول

عامر البساط

مات الملك

التزام

تابع
