تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
البساط: التقديم الإلكتروني حصراً لخدمات وزارة الاقتصاد اعتباراً من 1 شباط 2026
Lebanon 24
08-01-2026
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الاقتصاد
والتجارة
عامر البساط
إطلاق مرحلة متقدّمة من مكننة خدمات
وزارة الاقتصاد والتجارة
، بهدف تسهيل المعاملات، خفض الوقت والكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية.
وأوضح في بيان أن مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونيًا بالكامل، وتشمل شكاوى المستهلكين، معاملات محطات الوقود والصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض.
ودعا البساط المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، معلنًا أن خدمات
الملكية الفكرية
ستصبح مُمكننة بالكامل خلال
الفصل الأول
من عام 2026، على أن يُعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع هذه الخدمات اعتبارًا من 1 شباط 2026.
وختم بالتأكيد على
التزام
الوزارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن، مشيرًا إلى أن أكثر من عشرين خدمة أصبحت اليوم مُمكننة كليًا، ولا سيما في مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ستارلينك تعلن تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 شباط (رويترز)
Lebanon 24
شركة ستارلينك تعلن تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 شباط (رويترز)
08/01/2026 14:40:37
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد عامر البساط في مؤتمر بيروت 1: هذه البداية وإعلان انطلاقة جديدة ومسار جديد لإستعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها
Lebanon 24
وزير الاقتصاد عامر البساط في مؤتمر بيروت 1: هذه البداية وإعلان انطلاقة جديدة ومسار جديد لإستعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها
08/01/2026 14:40:37
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى انتاجي
Lebanon 24
البساط: الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى انتاجي
08/01/2026 14:40:37
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال الأوراق النقدية الجديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال الأوراق النقدية الجديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني
08/01/2026 14:40:37
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزارة الاقتصاد والتجارة
الملكية الفكرية
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد
الفصل الأول
عامر البساط
مات الملك
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء اثنى على خطة الجيش.. وهذه ابرز المقررات
Lebanon 24
مجلس الوزراء اثنى على خطة الجيش.. وهذه ابرز المقررات
07:13 | 2026-01-08
08/01/2026 07:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء المسلمون: مواقف حزب الله تهدف لتجنيب لبنان الصدام الداخلي
Lebanon 24
العلماء المسلمون: مواقف حزب الله تهدف لتجنيب لبنان الصدام الداخلي
07:38 | 2026-01-08
08/01/2026 07:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: المرحلة الأولى من خطة الجيش انتهت
Lebanon 24
سلام: المرحلة الأولى من خطة الجيش انتهت
07:30 | 2026-01-08
08/01/2026 07:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي يسبق "الميكانيزم" فما هي رسائله؟
Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي يسبق "الميكانيزم" فما هي رسائله؟
07:30 | 2026-01-08
08/01/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سنو: استهداف دار الفتوى إساءة وطنية مرفوضة
Lebanon 24
سنو: استهداف دار الفتوى إساءة وطنية مرفوضة
07:26 | 2026-01-08
08/01/2026 07:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
08:00 | 2026-01-07
07/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:13 | 2026-01-08
مجلس الوزراء اثنى على خطة الجيش.. وهذه ابرز المقررات
07:38 | 2026-01-08
العلماء المسلمون: مواقف حزب الله تهدف لتجنيب لبنان الصدام الداخلي
07:30 | 2026-01-08
سلام: المرحلة الأولى من خطة الجيش انتهت
07:30 | 2026-01-08
شمال الليطاني تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي يسبق "الميكانيزم" فما هي رسائله؟
07:26 | 2026-01-08
سنو: استهداف دار الفتوى إساءة وطنية مرفوضة
07:23 | 2026-01-08
رخصة بناء "مشبوهة".. بلدية راشيا الفخار تفتح ملف حماية البيئة
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 14:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24