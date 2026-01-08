"لا حصانة لأحد"… أهالي المرفأ يطالبون بفكّ يد البيطار

نفّذ أهالي وضحايا تفجير مرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، حيث شدّد على أن مطلب الأهالي "شعبي"، مؤكدًا أن كل من تحوم حوله شبهة "سيُطالب بمحاسبته".



وحمل نون المسؤولية عن تأخير الملف للقاضي ، مطالبًا بفكّ يد القاضي لإصدار القرار الظني، مع التأكيد على احترامه للقاضي . كما لفت إلى أن "كل من خرج من السجن بشكل غير قانوني سيعود إليه".



من جهتها، اعتبرت المحامية سيليس روكز أن هناك مماطلة غير مبرّرة في القضية، مطالبة بترك يقوم بدوره والبت بالملف، مشيرة إلى أن القاضي "مقيّد ولا يستطيع إصدار قراره". وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجير، مؤكدة أن للضحايا حقوقًا لا يمكن تجاوزها.

