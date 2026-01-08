تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لا حصانة لأحد"… أهالي المرفأ يطالبون بفكّ يد البيطار

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1465533-639034763722046350.webp
Doc-P-1465533-639034763722046350.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفّذ أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، حيث شدّد وليم نون على أن مطلب الأهالي "شعبي"، مؤكدًا أن كل من تحوم حوله شبهة "سيُطالب بمحاسبته".

وحمل نون المسؤولية عن تأخير الملف للقاضي حبيب رزق الله، مطالبًا بفكّ يد القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني، مع التأكيد على احترامه للقاضي رزق الله. كما لفت إلى أن "كل من خرج من السجن بشكل غير قانوني سيعود إليه".

من جهتها، اعتبرت المحامية سيليس روكز أن هناك مماطلة غير مبرّرة في القضية، مطالبة بترك القضاء يقوم بدوره والبت بالملف، مشيرة إلى أن القاضي البيطار "مقيّد ولا يستطيع إصدار قراره". وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجير، مؤكدة أن للضحايا حقوقًا لا يمكن تجاوزها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ: مسلسل تضييع الوقت لا يزال مستمرا
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سائقو مرفأ بيروت يطالبون بوقف "الظلم والتهميش وحماية حقوقهم"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استنسابية وضغوط سياسية… أهالي المرفأ يهاجمون مسار التحقيق
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة بين اهالي ضحايا المرفأ
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حبيب رزق الله

طارق البيطار

حبيب رزق

رزق الله

وليم نون

من جهته

طارق ال

البيطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-08
Lebanon24
07:38 | 2026-01-08
Lebanon24
07:30 | 2026-01-08
Lebanon24
07:30 | 2026-01-08
Lebanon24
07:26 | 2026-01-08
Lebanon24
07:23 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24