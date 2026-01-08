السيد: نؤيد بيان الجيش ونراهن على دوره في حفظ السيادة

أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في شادي السيد تأييده الكامل لمضمون بيان ، معتبرًا أن العيش في كنف المؤسسة العسكرية "فخر لكل لبناني"، لما لها من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.



وفي بيان، رحّب السيد بتأكيد كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ضرورة وقف الأعمال العدائية، بما يتيح للجيش القيام بدوره الكامل على امتداد الأراضي ، لا سيما في جنوب الليطاني.



وشدّد على أن وقف الخروق للسيادة الوطنية هو المطلب اللبناني في هذه المرحلة، معتبرًا أن تسعى إلى فرض واقع جديد لا يستند إلى قواعد السلام، في ظل الاستباحة اليومية للأجواء اللبنانية. وأكد أن لبنان ينظر بثقة إلى المواقف المعلنة ويعوّل على أصدقائه لوضع حد للاعتداءات.



وختم بالتطلع إلى "لبنان الغد مستقلًا ويتمتع بكامل سيادته".

Advertisement