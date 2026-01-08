تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

السيد: نؤيد بيان الجيش ونراهن على دوره في حفظ السيادة

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:44
أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد تأييده الكامل لمضمون بيان الجيش اللبناني، معتبرًا أن العيش في كنف المؤسسة العسكرية "فخر لكل لبناني"، لما لها من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

وفي بيان، رحّب السيد بتأكيد كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة وقف الأعمال العدائية، بما يتيح للجيش القيام بدوره الكامل على امتداد الأراضي اللبنانية، لا سيما في جنوب الليطاني.

وشدّد على أن وقف الخروق الإسرائيلية للسيادة الوطنية هو المطلب اللبناني في هذه المرحلة، معتبرًا أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد لا يستند إلى قواعد السلام، في ظل الاستباحة اليومية للأجواء اللبنانية. وأكد أن لبنان ينظر بثقة إلى المواقف المعلنة ويعوّل على أصدقائه لوضع حد للاعتداءات.

وختم بالتطلع إلى "لبنان الغد مستقلًا ويتمتع بكامل سيادته".
