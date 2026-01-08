تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المنبر البلدي: أزمات بيروت تتفاقم وبلديتها بلا خطة

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:50
عقد المنبر البلدي لمدينة بيروت اجتماعه الدوري لبحث التدهور المتفاقم في أوضاع العاصمة، ولا سيما على صعيد الخدمات الأساسية، في ظل غياب أي خطة واضحة من بلدية بيروت ومجلسها البلدي المنقسم طائفيًا، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على المهلة الممنوحة لوضع برنامج عمل.

وسجّل المجتمعون تفاقم أزمات الطرق والأرصفة، وفوضى المولدات الكهربائية، وتحويل المساحات العامة إلى مشاريع استثمارية، إضافة إلى تهميش فوج إطفاء بيروت وغياب الرقابة على مشاريع العمران والحفريات، ما أدى إلى كوارث بنيوية. كما انتقدوا غياب دور البلدية في ملف سلامة الغذاء، مقابل تحرك بلديات أخرى.

واعتبر المنبر أن المجلس البلدي عاجز عن ضبط الإدارة التي تهيمن عليها منظومة نافذة، في وقت ينشغل أعضاؤه بالمحاصصة السياسية والطائفية، مع تسجيل غياب واضح لدور نواب بيروت عن متابعة الشأن البلدي.

وختم بالدعوة إلى توحيد جهود الجمعيات والهيئات البيروتية لوضع خطة إصلاحية مشتركة، مؤكدًا أن بيروت تستحق المحاسبة والرعاية والتنمية.
