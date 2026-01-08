سلسلة لقاءات لبري تناولت السياسة والعلاقات الثنائية

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في الحوار الوطني النائب مخزومي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية. وأعرب مخزومي عن دعمه وتأييده للبيان الصادر عن .



وبعد الظهر، استقبل سفير بنغلاديش الجديد في جبير صالحين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه، جرى خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل رئيس المجلس عضو لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة.

Advertisement