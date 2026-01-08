دريان استقبل هيئة رعاية السجناء: خطة شاملة لمعالجة أوضاع السجون

استقبل مفتي الشيخ ، ، هيئة رعاية السجناء وأسرهم برئاسة المحامي حسن كشلي.



وقال كشلي بعد اللقاء إن الهيئة أطلعت المفتي على خطة عمل متكاملة تُعنى بالسجناء وأسرهم على المستويات والتعليمية والصحية والاجتماعية والمادية، إضافة إلى مساعدة أبنائهم في التعليم بالتعاون مع أهل الخير.

كما عرضت رؤيتها لمعالجة أوضاع السجون ومعاناة الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية منذ سنوات طويلة، مؤكدة العمل على إصلاح السجون وتأمين بيئة إنسانية تراعي القيم الدينية.



وختم بالإشارة إلى عرض آليات التنسيق مع الإدارات الرسمية والأجهزة المختصة لتأمين بعض الحاجات اللوجستية للسجناء.