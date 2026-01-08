رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يؤكد دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

اختتم وكيل لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، اليوم، المحطة من جولته في المنطقة، مؤكداً على الدور المتواصل الذي تضطلع به اليونيفيل في صون الاستقرار ودفع عجلة تنفيذ القرار 1701 حتى نهاية ولاية البعثة في كانون الأول 2026، على الرغم من التخفيضات الأخيرة في الميزانية.



وشملت أبرز محطات الجولة منذ وصوله في 5 كانون الثاني زيارات لمنطقة عمليات اليونيفيل، ولقاءات مع قوات حفظ السلام، وجولات جويّة وبريّة على طول الخط الأزرق، ولقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى .



أثناء وجوده في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، أطلع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، السيد لاكروا على عمل البعثة في ظلّ ظروف صعبة، وعلى الوضع على طول الخط الأزرق.



وأشاد السيد لاكروا بقيادة اليونيفيل وقوات حفظ السلام على أداء المهام الموكلة إليهم في ظلّ ظروف خطيرة. وقال: "يستمر عملهم اليومي لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين رغم المخاطر المستمرّة التي تهدد سلامتهم وأمنهم".



وخلال اجتماعاته في مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، والوزراء، ورؤساء ، أعرب السيد لاكروا عن امتنانه لدعمهم اليونيفيل. كما ناقشوا إعداد خيارات لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد توقّف عمليات اليونيفيل في نهاية عام 2026، بناءً على طلب .



غادر السيد لاكروا لبنان صباح اليوم متوجهاً إلى لزيارة قوة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) ومواصلة جولته في المنطقة.

