Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

سنو: استهداف دار الفتوى إساءة وطنية مرفوضة

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:26
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو يرافقه عضو مجلس الأمناء ديانا طبارة.

وبعد اللقاء، شدّد سنو على رفض أي مساس بموقع مفتي الجمهورية ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، محذرًا من محاولات الإساءة إلى المرجعية الدينية والوطنية، ومؤكدًا أن المقاصد ستتصدى لأي تطاول، وأن هذه المرجعية ستبقى عامل جمع ووحدة بين اللبنانيين.

كما استقبل المفتي رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، حيث جرى البحث في أوضاع الجامعة الوطنية.
