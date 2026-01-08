سنو: استهداف دار الفتوى إساءة وطنية مرفوضة

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في فيصل سنو يرافقه عضو مجلس الأمناء ديانا طبارة.



وبعد اللقاء، شدّد سنو على رفض أي مساس بموقع مفتي الجمهورية ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، محذرًا من محاولات الإساءة إلى المرجعية والوطنية، ومؤكدًا أن المقاصد ستتصدى لأي تطاول، وأن هذه المرجعية ستبقى عامل جمع ووحدة بين اللبنانيين.



كما استقبل المفتي رئيس بسام بدران، حيث جرى البحث في أوضاع الجامعة الوطنية.

Advertisement