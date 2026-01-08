سلام: المرحلة الأولى من خطة الجيش انتهت

صدر عن البيان التالي إثر انتهاء جلسة :



أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها ، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي . كما أحيّي الجيش اللبناني الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.



وأؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت.



كما أؤكّد أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من المخصّص لذلك.



كما أؤكّد أنّ تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة كامل أراضيها.

