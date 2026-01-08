العلماء المسلمون: مواقف حزب الله تهدف لتجنيب لبنان الصدام الداخلي

علّق تجمع العلماء المسلمين في بيان على التطورات السياسية في لبنان
والمنطقة، منتقدًا تصريحات وزير الخارجية
يوسف رجي في حديثه إلى مؤسسة واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى، والتي اعتبر فيها أن الجيش اللبناني
قادر على مواجهة حزب الله
، متهمًا الحزب بالتهديد بحرب أهلية.
ورأى التجمع أن هذه التصريحات، الصادرة عن وزير في حكومة تضم ممثلين عن حزب الله، تعبّر عن "تعصّب أعمى"، وتتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية
المستمرة واحتلال أجزاء من الجنوب ورفض تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار والقرار 1701، معتبرًا أن اتهام حزب الله بالسعي إلى حرب أهلية "باطل"، في حين أن مواقفه تهدف إلى تجنيب البلاد أي صدام داخلي.
واستنكر التجمع ما وصفه بدعوة ضمنية إلى الفتنة بين الجيش وأهالي الجنوب، كما دان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وآخرها غارة مسيّرة على طريق جويا
– وادي جيلو، داعيًا الدولة اللبنانية
إلى اتخاذ إجراءات رادعة. وأكد أن أي بحث حكومي في ملف السلاح يجب أن ينسجم مع بيان قيادة الجيش
، طالما أن الاحتلال
والاعتداءات مستمرة.
وفي الشأن الإقليمي، اعتبر التجمع أن زيارة وزير خارجية العدو الإسرائيلي
جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي تندرج في إطار مساعٍ لتقسيم العالم الإسلامي، داعيًا منظمة التعاون الإسلامي إلى موقف واضح لوقف ما وصفه بالحملة الصهيو-أميركية على المنطقة.