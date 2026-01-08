حركة الأمة: التواصل والتنسيق ضرورة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري منسّق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في جاك رستم، بحضور رئيس الحركة الشبابية في ثائر قرحاني، حيث جرى البحث في آخر المستجدات في والمنطقة.



وأفاد بيان للحركة بأن اللقاء شدّد على أهمية تعميق التواصل والتنسيق بين المكوّنات الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما يواجهه من اعتداءات إسرائيلية متواصلة. كما تناول المجتمعون الأوضاع الداخلية وضرورة تحصين الساحة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومنع استغلال الأزمات.



وتوقّف البحث عند التطورات في ، مع التأكيد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يشكّلان الركيزة الأساسية في مواجهة ومشاريعه. واتُّفق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم الوطنية والقومية ويعزّز خيار والتحرّر في المنطقة.

