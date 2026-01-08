تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حركة الأمة: التواصل والتنسيق ضرورة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:42
استقبل الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري منسّق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال جاك رستم، بحضور رئيس الحركة الشبابية في عكار ثائر قرحاني، حيث جرى البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وأفاد بيان المكتب الإعلامي للحركة بأن اللقاء شدّد على أهمية تعميق التواصل والتنسيق بين المكوّنات الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما يواجهه من اعتداءات إسرائيلية متواصلة. كما تناول المجتمعون الأوضاع الداخلية وضرورة تحصين الساحة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومنع استغلال الأزمات.

وتوقّف البحث عند التطورات في فلسطين، مع التأكيد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يشكّلان الركيزة الأساسية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه. واتُّفق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم القضايا الوطنية والقومية ويعزّز خيار المقاومة والتحرّر في المنطقة.
المكتب الإعلامي

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاومة

الاحتلال

الإسلام

إسرائيل

