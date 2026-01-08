في تحوم.. العثور على قذيفة هاون (صورة)

عُثر على قذيفة هاون من مخلفات الحرب أثناء أعمال حفر لتشييد بناء في بلدة تحوم، .

وحضرت دورية من فوج الهندسة في الجيش إلى المكان، وعملت على تفكيك القذيفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.