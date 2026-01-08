تصريح إسرائيلي جديد عن سلاح "حزب الله".. هذا ما قيل في تل أبيب

قالت الخارجية إن البنية التحتية العسكرية لحزب الله جنوب ما زالت قائمة.

وأشارت إلى أن هدف نزع سلاح في ما زال بعيد المنال.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن جهود لنزع سلاح حزب الله محدودة.

وأضافت: "حزب الله يواصل إعادة التسلح بدعم إيراني".