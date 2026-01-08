وزارة الزراعة تطلق التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الزراعي في أيار

باشرت التحضيرات العملية لعقد للاستثمار الزراعي في ، خلال اجتماع موسّع عُقد في مقر الوزارة برئاسة هاني، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، تمهيدًا لانعقاد المؤتمر في أيار المقبل.



وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الزراعة في روفائيل دبانة، ومنسّق اللجنة مسعود، إلى جانب وفد من مجموعة الاقتصاد والأعمال ضم رؤوف ، فيصل أبو زكي وسلمان صقر، إضافة إلى مستشاري الوزير.



وناقش المجتمعون محاور المؤتمر والتحديات البنيوية التي تعيق الاستثمارات الزراعية، وسبل إزالتها، وآليات تحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزّز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجات . وأكدوا أن القطاع الزراعي يمتلك إمكانات كبيرة غير مستثمرة بعد، خصوصًا في سلاسل إنتاج تخضع حاليًا لدراسات متخصصة سيُعلَن عنها خلال المؤتمر.



ويأتي الاجتماع ضمن مسار تعاون بين الوزارة واتحاد الغرف ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بهدف بناء شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة.





Advertisement