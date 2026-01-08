تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تطلق التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الزراعي في أيار

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1465596-639034820468895758.webp
Doc-P-1465596-639034820468895758.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باشرت وزارة الزراعة اللبنانية التحضيرات العملية لعقد المؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في لبنان، خلال اجتماع موسّع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الزراعة نزار هاني، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، تمهيدًا لانعقاد المؤتمر في أيار المقبل.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانة، ومنسّق اللجنة إيلي مسعود، إلى جانب وفد من مجموعة الاقتصاد والأعمال ضم رؤوف أبو زكي، فيصل أبو زكي وسلمان صقر، إضافة إلى مستشاري الوزير.

وناقش المجتمعون محاور المؤتمر والتحديات البنيوية التي تعيق الاستثمارات الزراعية، وسبل إزالتها، وآليات تحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزّز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية. وأكدوا أن القطاع الزراعي يمتلك إمكانات كبيرة غير مستثمرة بعد، خصوصًا في سلاسل إنتاج تخضع حاليًا لدراسات متخصصة سيُعلَن عنها خلال المؤتمر.

ويأتي الاجتماع ضمن مسار تعاون بين الوزارة واتحاد الغرف ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بهدف بناء شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يطلق نموذج تشكيل مجموعات الأعمال الزراعية (ABC) في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق حملة تلقيح الأبقار في مرجعيون
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة اللبنانية

اتحاد الغرف اللبنانية

مؤتمر الاستثمار

المؤتمر الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

اتحاد الغرف

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24