دبوسي استقبل صناعيي وتجار المنية... وبحث سبل التعاون الاقتصادي

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال وفدًا من تجمع صناعيي وتجار برئاسة ، في حضور الغرفة جان السيد، حيث جرى عرض واقع القطاعات الإنتاجية في المنية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الغرفة.



وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتجارية، ولا سيما صعوبة تأمين اليد العاملة الماهرة وتأثير هجرة الكفاءات على سير العمل والإنتاج، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بواقع المؤسسات الإنتاجية في المنطقة.



، أكد حرص الغرفة على الاستماع إلى هواجس ومطالب القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل مع القطاعات الإنتاجية، ومعتبرًا أن المنية وجوارها تمتلك مقومات قادرة على جعلها شريكًا فاعلًا في مسار النهوض الاقتصادي الوطني.





Advertisement