Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

دبوسي استقبل صناعيي وتجار المنية... وبحث سبل التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:18
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفدًا من تجمع صناعيي وتجار المنية برئاسة سمير علم الدين، في حضور عضو مجلس إدارة الغرفة جان السيد، حيث جرى عرض واقع القطاعات الإنتاجية في المنية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الغرفة.

وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتجارية، ولا سيما صعوبة تأمين اليد العاملة الماهرة وتأثير هجرة الكفاءات على سير العمل والإنتاج، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بواقع المؤسسات الإنتاجية في المنطقة.

من جهته، أكد دبوسي حرص الغرفة على الاستماع إلى هواجس ومطالب القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل مع القطاعات الإنتاجية، ومعتبرًا أن المنية وجوارها تمتلك مقومات قادرة على جعلها شريكًا فاعلًا في مسار النهوض الاقتصادي الوطني.

دبوسي استقبل سفير بيلاروسيا وبحثا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث معه في تطوير العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجموعة CMA CGM اطلع على أوضاع مرفأ بيروت وبحث مع النفي سبل التعاون
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيس الجامعة اللبنانية.. وبحث في سبل التعاون
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس غرفة التجارة

عضو مجلس إدارة

سمير علم الدين

توفيق دبوسي

توفيق دبوس

عضو مجلس

من جهته

المنية

Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
