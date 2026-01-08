تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضربهم بكابل كهربائي وربط ابنته بجذع شجرة لساعات… توقيف معنّف لزوجته وأولاده القُصّر (صورة)

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:17
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة لملاحقة جميع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف زوجته وأولاده القصّر وربط ابنته إلى جذع شجرة لعدّة ساعات.

من خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان إقامة الفاعل وتوقيفه في بلدة شميسة – قضاء بعبدا، وتبيّن أنّه يُدعى:

ر. ب. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة)

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على تعنيف وتعذيب زوجته وابنه وابنته، وضربهم بواسطة كابل كهربائي وخرطوم مياه و”رفش زراعي”، وتهديدهم بواسطة بندقيّة صيد وسكّين، ضُبطا في منزله.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.


