مداهمات متزامنة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية

صدر عن قيادة – بيان جاء فيه أن وحدات من الجيش تواصل ملاحقة المطلوبين ومروّجي المخدرات والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق .



وفي هذا الإطار، نفّذت وحدات من الجيش دهمًا لمنازل مطلوبين في ، دوحة عرمون – عاليه، ببنين – ، – ، – ، والمنصورية – المتن، حيث أوقفت 10 مواطنين وسوريًا واحدًا لإطلاقهم النار، إضافة إلى 3 سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. كما ضُبطت في حوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.



كذلك أوقفت دورية من في الضم والفرز – طرابلس المواطن (و.ق.) لمشاركته بتاريخ 10/7/2025 في إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضُبط في حوزته مسدس حربي.



وختم البيان بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.

