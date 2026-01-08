إجراءات من البلديات لمعالجة هبوط الطريق العام على أوتوستراد صور

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أعلنت بلدية برج رحال وعين أبو عبدالله في بيان، أنه" على إثر الهبوط والتشققات التي طرأت
على الطريق
العام في منطقة برج رحال – عين أبو عبدالله (أوتوستراد صور-بيروت)، بادرت فورًا إلى التواصل مع
وزارة الأشغال العامة والنقل
لإطلاعها على الوضع وطلب إجراء كشف ميداني لاتخاذ التدابير اللازمة.
وبناءً عليه، جرى الكشف الميداني بحضور النائب
الحاج علي
خريس
،
المدير الإقليمي
بالتكليف في الجنوب في وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس هيثم بزي، آمر فصيلة العباسية الرائد حسن سرور، رئيس البلدية المهندس داود عزالدين،
نائب رئيس
البلدية
الدكتور مصطفى
جفال، والمهندس
قاسم
فاخوري، حيث تمت متابعة دقيقة للأضرار وتقييم الأسباب الفنية للمشكلة".
وأكدت البلدية "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع بأقرب وقت حفاظًا على السلامة العامة ومنع تفاقم الأضرار".
ودعت " جميع المارين على الطريق إلى توخي الحذر الشديد والتقيد بإرشادات السلامة"، مشيرة إلى أنها ستتخذ عددًا من الإجراءات الاحترازية الموقتة في الموقع إلى حين استكمال المعالجة النهائية."
وأشارت البلدية إلى أنها "تتابع الملف بشكل حثيث وبالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة، وستطلع المواطنين على أي مستجدات فور توافرها".
