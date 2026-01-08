تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إجراءات من البلديات لمعالجة هبوط الطريق العام على أوتوستراد صور

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:47
أعلنت بلدية برج رحال وعين أبو عبدالله في بيان، أنه" على إثر الهبوط والتشققات التي طرأت على الطريق العام في منطقة برج رحال – عين أبو عبدالله (أوتوستراد صور-بيروت)، بادرت فورًا إلى التواصل مع وزارة الأشغال العامة والنقل لإطلاعها على الوضع وطلب إجراء كشف ميداني لاتخاذ التدابير اللازمة.

وبناءً عليه، جرى الكشف الميداني بحضور النائب الحاج علي خريس، المدير الإقليمي بالتكليف في الجنوب في وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس هيثم بزي، آمر فصيلة العباسية الرائد حسن سرور، رئيس البلدية المهندس داود عزالدين، نائب رئيس البلدية الدكتور مصطفى جفال، والمهندس قاسم فاخوري، حيث تمت متابعة دقيقة للأضرار وتقييم الأسباب الفنية للمشكلة".

وأكدت البلدية "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع بأقرب وقت حفاظًا على السلامة العامة ومنع تفاقم الأضرار".

ودعت " جميع المارين على الطريق إلى توخي الحذر الشديد والتقيد بإرشادات السلامة"، مشيرة إلى أنها ستتخذ عددًا من الإجراءات الاحترازية الموقتة في الموقع إلى حين استكمال المعالجة النهائية."

وأشارت البلدية إلى أنها "تتابع الملف بشكل حثيث وبالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة، وستطلع المواطنين على أي مستجدات فور توافرها".
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: إعادة فتح الطريق بين جزين وبلدة باتر-الشوف بعد معالجتها من قبل البلدية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر أجرى إتّصالاً بسلام: إجتماع غداً في السرايا لمعالجة أوضاع طريق ضهر البيدر
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات قضاء صور يدين الاعتداء على رئيس بلدية وادي جيلو
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

المدير الإقليمي

الدكتور مصطفى

على الطريق

الحاج علي

نائب رئيس

علي خريس

أبو عبد

