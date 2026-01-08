لقاءات في المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز التعاون والدعم

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه النائب السابق يرافقه نجله الدكتور أنطوان ومدير مكتبه طوني سعد، حيث جرى البحث في شؤون تتعلق بعمل وسبل دعمها وتعزيز جهوزيتها.



كما استقبل خريش رئيس بلدية الدكتور أمين لبوس، وجرى البحث في أوضاع مراكز الدفاع المدني في المنطقة وآليات دعمها وتعزيز التعاون لتحسين الاستجابة للطوارئ.



واستقبل خريش أيضًا المهندس سيروب كيزيريان، حيث تم التداول في سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تخدم السلامة العامة.



ومن زوار العميد خريش وفد من نادي روتاري – ليبرتي ضمّ السيدتين لطيفة نكدي وثروت ، حيث تم البحث في سبل دعم للدفاع المدني.

