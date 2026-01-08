تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لقاءات في المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز التعاون والدعم

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:54
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه النائب السابق اسطفان الدويهي يرافقه نجله الدكتور أنطوان الدويهي ومدير مكتبه طوني سعد، حيث جرى البحث في شؤون تتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني وسبل دعمها وتعزيز جهوزيتها.

كما استقبل خريش رئيس بلدية حمانا الدكتور أمين لبوس، وجرى البحث في أوضاع مراكز الدفاع المدني في المنطقة وآليات دعمها وتعزيز التعاون لتحسين الاستجابة للطوارئ.

واستقبل خريش أيضًا المهندس سيروب كيزيريان، حيث تم التداول في سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تخدم السلامة العامة.

ومن زوار العميد خريش وفد من نادي روتاري – بيروت ليبرتي ضمّ السيدتين لطيفة نكدي وثروت علوية، حيث تم البحث في سبل دعم المديرية العامة للدفاع المدني.
