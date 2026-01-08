الحريري تتابع مسح الأضرار وتسريع الأعمال في المدينة الصناعية بسينيق

باشرت ورش الأشغال التابعة لـ "مجلس الجنوب" رفع أنقاض المؤسسات الصناعية التي دمّرها العدوان في المدينة الصناعية في سينيق. وفي هذا الإطار، تابعت النائبة السابقة مع رئيس مجلس الجنوب هاشم سبل تسريع مسح الأضرار، حيث أوعز بإرسال آلية بوكلين باشرت منذ الصباح رفع الركام. كما كلّفت مستشارها الهندسي مازن صباغ متابعة الملف مع مهندسي المجلس.



وفي السياق الأمني، تواصلت الحريري مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب سهيل حرب لتسيير دوريات في محيط الموقع منعًا للسرقات، وقد لُبّي الطلب.



كذلك، وبعد اتصالها برئيس مصلحة الجنوبي سامر ، أنجزت الفرق الفنية إصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء وأُعيد إلى المؤسسات الصناعية، باستثناء المبنى المدمّر، بما يتيح استئناف العمل بشكل طبيعي.

