Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحريري تتابع مسح الأضرار وتسريع الأعمال في المدينة الصناعية بسينيق

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:04
باشرت ورش الأشغال التابعة لـ "مجلس الجنوب" رفع أنقاض المؤسسات الصناعية التي دمّرها العدوان الإسرائيلي في المدينة الصناعية في سينيق. وفي هذا الإطار، تابعت النائبة السابقة بهية الحريري مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر سبل تسريع مسح الأضرار، حيث أوعز بإرسال آلية بوكلين باشرت منذ الصباح رفع الركام. كما كلّفت الحريري مستشارها الهندسي مازن صباغ متابعة الملف مع مهندسي المجلس.

وفي السياق الأمني، تواصلت الحريري مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب سهيل حرب لتسيير دوريات في محيط الموقع منعًا للسرقات، وقد لُبّي الطلب.

كذلك، وبعد اتصالها برئيس مصلحة مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي سامر عبد الله، أنجزت الفرق الفنية إصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء وأُعيد التيار إلى المؤسسات الصناعية، باستثناء المبنى المدمّر، بما يتيح استئناف العمل بشكل طبيعي.
