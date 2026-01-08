محافظ البقاع: بتفتيش الدوائر ومراقبة دوام الموظفين حتى نهاية 2026

أصدر محافظ القاضي ، قرارًا حمل الرّقم 1/م تاريخ 2026/1/7 قضى بـ"تكليف رئيس رواد سلوم بتفتيش المصالح والدّوائر التّابعة لمحافظة البقاع الموجودة في مبنى المحافظة وخارجها، بالإضافة إلى مراقبة دوام الموظّفين فيها وتلقّي المراجعات والشّكاوى بهذا الخصوص، على أن يرفع تقريرًا بالواقع مرّة كلّ شهر على الأقل".



وأفاد بأنّه "يُعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 2026/12/31، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة".

