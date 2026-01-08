كبارة جال في ضهر المغر وتابع ملف الأبنية المتصدعة

جال النائب اليوم، في حي ضهر المغر في للاطلاع على واقع المباني المهددة.



وأوضح بيان لمكتبه ، "ان متابعة النائب كبارة لهذا الملف تعود لسنوات، حتى قبل الزلزال في شباط ٢٠٢٣ اذ كانت له مبادرة لتدعيم المباني وترميمها.



وشكلت الجولة اليوم فرصة للتنسيق مع لجنة من لمتابعة الملف.

