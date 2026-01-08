في طرابلس.. إطلاق نار على عسكري في الجيش

أفادت مندوبة " " أن مجهولين أطلاقا النار على سيارة أحد عناصر مخابرات الجيش في منطقة أبي سمراء، محيط مفرق في مدينة ولاذا بالفرار.

وأُصيب العنصر، وبحسب مصادر طبية فإن حالته مستقرة.