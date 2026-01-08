بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا

بعدما تجرّعت مرارة خسارتها لنجلها العبقري والمتمرّد في 26 2025، ووفاة ابنتها ليال عن 29 عامًا عام 1988، ها هي اليوم تتجرّع الكأس المر مرةً ثالثة بوفاة نجلها الأصغر هلي فجر اليوم، في 8 كانون الثاني 2026.





وُلد هلي عام 1958، محاطًا بتحديات ذهنية وحركية دفعت التوقعات الطبية في ذلك الوقت إلى التشاؤم، لكن إرادة الحياة وحضن الأم صنعا له وجودًا استثنائيًا.





لم يرافقه بريق الشهرة كما حال إخوته، لكنه حمل كل دفء الحنان الأمومي، وكان لفيروز ملاذًا آمنًا وحضنًا لا يعرف التنازل حتى اللحظة الأخيرة.

الصور القليلة التي ظهرت في السنوات الماضية كشفت عن هذه العلاقة النادرة، مؤكدة أن الانعزال لم يكن عزلة، بل خيارًا للحماية والحب.

بعد أن فقدت السيدة ثلاثة من أولادها، تبقى ريما اليوم إلى جانب والدتها، شاهدة على أمٍ عرفت المجد والفقد معًا.





رحل هلي بهدوء كما عاش، مخلفًا أثرًا خالدًا من الوفاء والحنان في حياة من أحبّوه، على أن يُحدَّد موعد مراسم التشييع في وقت لاحق.







