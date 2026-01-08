تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:44
Doc-P-1465635-639034888192184562.webp
Doc-P-1465635-639034888192184562.webp photos 0
بعدما تجرّعت السيدة فيروز مرارة خسارتها لنجلها العبقري والمتمرّد زياد الرحباني في 26 تموز 2025، ووفاة ابنتها ليال عن 29 عامًا عام 1988، ها هي اليوم تتجرّع الكأس المر مرةً ثالثة بوفاة نجلها الأصغر هلي الرحباني فجر اليوم، في 8 كانون الثاني 2026.









وُلد هلي عام 1958، محاطًا بتحديات ذهنية وحركية دفعت التوقعات الطبية في ذلك الوقت إلى التشاؤم، لكن إرادة الحياة وحضن الأم صنعا له وجودًا استثنائيًا.

لم يرافقه بريق الشهرة كما حال إخوته، لكنه حمل كل دفء الحنان الأمومي، وكان لفيروز ملاذًا آمنًا وحضنًا لا يعرف التنازل حتى اللحظة الأخيرة.

الصور القليلة التي ظهرت في السنوات الماضية كشفت عن هذه العلاقة النادرة، مؤكدة أن الانعزال لم يكن عزلة، بل خيارًا للحماية والحب.

بعد أن فقدت السيدة فيروز ثلاثة من أولادها، تبقى ريما اليوم إلى جانب والدتها، شاهدة على أمٍ عرفت المجد والفقد معًا.












 

رحل هلي بهدوء كما عاش، مخلفًا أثرًا خالدًا من الوفاء والحنان في حياة من أحبّوه، على أن يُحدَّد موعد مراسم التشييع في وقت لاحق.







 


