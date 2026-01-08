تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي المنى يلتقي قيادات سياسية وإعلامية ويؤكد دور الحوار والتلاقي

Lebanon 24
08-01-2026 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1465636-639034888593162722.webp
Doc-P-1465636-639034888593162722.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، اليوم، في دار الطائفة في فردان، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، حيث جرى عرض لتطورات المرحلة الراهنة ومجمل القضايا الوطنية.

وفي إطار الزيارات، التقى الشيخ أبي المنى رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لتلفزيون لبنان تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار ندّاف، في زيارة معايدة بمناسبة حلول السنة الجديدة، تم خلالها البحث في شؤون وقضايا متصلة بالتلفزيون.

كما استقبل وفداً من إدارة تجمّع أم النور، ضم الرئيس الفخري المطران غي بولس نجيم، رئيس التجمّع جبرائيل دبانة، المدير العام فرنسيس أبي نخول، مدير التمويل إيلي وهيبة، ومدير مركز بيروت ناجي جلف، حيث تناول اللقاء الدور العلاجي الذي يقوم به التجمّع في مكافحة الإدمان على المخدرات، وآفاق التعاون الممكنة في هذا المجال.

ومن زوّار دار الطائفة أيضاً الباحث الدكتور سعود المولى. كما استقبل وفداً من تجمّع معاً حول السيدة مريم برئاسة ناجي خوري، وضم عدداً من الجمعيات المنضوية ضمنه، حيث وُجّهت دعوة إلى الشيخ أبي المنى للمشاركة في إحياء مناسبة العيد في 25 آذار المقبل، وجرى البحث في قضايا تتصل بتعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي.

وفي شانيه، استقبل الشيخ أبي المنى في منزله وفداً من عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان، شاكراً وقوفه إلى جانب العائلة ودعمه لها، ومشاركة ممثل عنه في حفل التكريم الذي أُقيم في منظمة اليونسكو في الذكرى الأربعين لغيابه.

كما استقبل وفداً من آل المصري من بلدة المريجات، يتقدمه اللواء المتقاعد شوقي المصري، ووفداً من بلدة صليما، قدّموا التهاني لمناسبة حلول السنة الجديدة.

وفي سياق المعايدات، أجرى الشيخ أبي المنى اتصالين هاتفيين بكل من كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، ورئيس كنيسة الأقباط في لبنان وسوريا الأب اندراوس الانطوني، مهنئاً بعيد الميلاد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي المنى يلتقي مطارنة موارنة ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حجازي: نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلي عن الثوابت
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يهنئ كبار المسؤولين بعيد رأس السنة ويتمنى الاستقرار للبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يطمئن على صحة الشيخ علي الخطيب ويستقبل وفودًا في دار الطائفة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

مجلس الإدارة

المدير العام

القضايا

إسلامي

الطائف

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24