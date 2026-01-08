أبي المنى يلتقي قيادات سياسية وإعلامية ويؤكد دور الحوار والتلاقي

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، اليوم، في دار الطائفة في ، أمين السر العام في ظافر ناصر، حيث جرى عرض لتطورات المرحلة الراهنة ومجمل الوطنية.



وفي إطار الزيارات، التقى الشيخ أبي المنى رئيسة والمديرة العامة لتلفزيون تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار ندّاف، في زيارة معايدة بمناسبة حلول السنة الجديدة، تم خلالها البحث في شؤون وقضايا متصلة بالتلفزيون.



كما استقبل وفداً من إدارة تجمّع أم النور، ضم الرئيس الفخري المطران غي بولس نجيم، رئيس التجمّع جبرائيل دبانة، فرنسيس أبي نخول، مدير التمويل إيلي وهيبة، ومدير مركز ناجي جلف، حيث تناول اللقاء الدور العلاجي الذي يقوم به التجمّع في مكافحة الإدمان على المخدرات، وآفاق التعاون الممكنة في هذا المجال.



ومن زوّار دار الطائفة أيضاً الباحث الدكتور سعود المولى. كما استقبل وفداً من تجمّع معاً حول السيدة مريم برئاسة ناجي خوري، وضم عدداً من الجمعيات المنضوية ضمنه، حيث وُجّهت دعوة إلى الشيخ أبي المنى للمشاركة في إحياء مناسبة العيد في 25 آذار المقبل، وجرى البحث في قضايا تتصل بتعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي.



وفي شانيه، استقبل الشيخ أبي المنى في منزله وفداً من عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان، شاكراً وقوفه إلى جانب العائلة ودعمه لها، ومشاركة ممثل عنه في حفل التكريم الذي أُقيم في منظمة اليونسكو في الذكرى الأربعين لغيابه.



كما استقبل وفداً من آل المصري من بلدة المريجات، يتقدمه اللواء المتقاعد شوقي المصري، ووفداً من بلدة صليما، قدّموا التهاني لمناسبة حلول السنة الجديدة.



وفي سياق المعايدات، أجرى الشيخ أبي المنى اتصالين هاتفيين بكل من كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، ورئيس كنيسة الأقباط في لبنان وسوريا الأب اندراوس الانطوني، مهنئاً بعيد الميلاد.





