تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون يؤكد: قرار بسط سلطة الدولة نهائي ولا رجوع عنه
Lebanon 24
08-01-2026
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب إديب عبد المسيح، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحاصلة في مختلف المناطق
اللبنانية
.
وعقب اللقاء، أوضح عبد المسيح أن الزيارة جاءت للتهنئة بالأعياد وبنجاح العهد بعد مرور سنة على انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما وصفه بالإنجازات التي تحققت على الصعيد الوطني في مختلف الملفات، واستعراض المحطات التي مرّ بها
لبنان
خلال العام المنصرم.
وأكد أن الجيش اللبناني أنهى المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح والمتعلقة بجنوب الليطاني، معربًا عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، ومؤيدًا البيان الصادر عنها، ولا سيما لجهة بسط سلطة
الدولة على
كامل الأراضي اللبنانية بدءًا من جنوب الليطاني، على أن يمتد العمل لاحقًا إلى شمال الليطاني، مع ترك مسألة التوقيت والتقدير الميداني للجيش.
وأضاف أن البحث تناول أيضًا ملفات عدة وإنجازات تحققت خلال عهد
الرئيس عون
، من بينها إقرار قوانين متصلة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وتعيين ممثل للبنان في لجنة "الميكانيزم"، وعودة العلاقات اللبنانية مع محيطها العربي ودول العالم، وإعادة تموضع لبنان كركن أساسي داخل منظمة
الأمم المتحدة
.
وشدد على أهمية تجديد الثقة بالعهد ودعم جهود إعادة إعمار لبنان وبناء الدولة ومؤسساتها وبسط سلطتهاة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن المرحلة الأولى من هذا المسار قد أُنجزت، داعيًا ممثلي الرأي العام إلى مواكبة هذه المسيرة بإيجابية وهدوء ودبلوماسية تحت سقف القانون.
وردًا على سؤال حول احتمال عدم تعاون
حزب الله
في تنفيذ خطة الجيش شمال الليطاني، أكد عبد المسيح أن القرار اتُخذ في
مجلس الوزراء
ولا رجوع عنه، وأن الجيش سيعرض تقريره أمام المجلس ويباشر عمله كما فعل في جنوب الليطاني.
ونقل عن رئيس الجمهورية تأكيده أن القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الوزراء وما ورد في خطاب القسم ثابتة ولا تراجع عنها، مطمئنًا اللبنانيين إلى أن بسط سلطة الدولة سيتم على كامل الأراضي اللبنانية، مع ترك آلية التنفيذ وتوقيته لأصحاب الاختصاص وفق جدول زمني مدروس.
وشدد على ضرورة مقاربة هذا الملف بعيدًا عن الشعبوية، لكونه يعود إلى نحو أربعة عقود، وهو ملف شائك يتطلب معالجة هادئة ومسؤولة. كما أشار إلى أن مسألة الاحتلال
الإسرائيلي
تبقى عنصرًا أساسيًا في هذا السياق، وتحتاج إلى دعم إقليمي ودولي، معتبرًا أن انسحاب
إسرائيل
من الأراضي اللبنانية هو مسار تعمل عليه جهات إقليمية ودولية.
وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس عون نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث جرى عرض نشاطات المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمراحل التي بلغتها المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم لبنان في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى أوضاع المنظمات الدولية في منطقة
الشرق الأوسط
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية
Lebanon 24
سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية
08/01/2026 20:02:17
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الخروج من الأزمات يتطلب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
Lebanon 24
سلام: الخروج من الأزمات يتطلب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
08/01/2026 20:02:17
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاسخارت: الوقت حاسم ولبنان لا يحتمل المماطلة في بسط سلطة الدولة
Lebanon 24
بلاسخارت: الوقت حاسم ولبنان لا يحتمل المماطلة في بسط سلطة الدولة
08/01/2026 20:02:17
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
Lebanon 24
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
08/01/2026 20:02:17
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
الشرق الأوسط
الرئيس عون
الإسرائيلي
الدولة على
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يستقبل نواب عكار لمناقشة الشؤون الإنمائية والخدمية
Lebanon 24
الحجار يستقبل نواب عكار لمناقشة الشؤون الإنمائية والخدمية
12:49 | 2026-01-08
08/01/2026 12:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
12:49 | 2026-01-08
08/01/2026 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:44 | 2026-01-08
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
12:57 | 2026-01-08
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:49 | 2026-01-08
الحجار يستقبل نواب عكار لمناقشة الشؤون الإنمائية والخدمية
12:49 | 2026-01-08
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
12:43 | 2026-01-08
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:19 | 2026-01-08
مختار بلدة النبي شيت بعد ختم التحقيقات في إختفاء النقيب المتقاعد شكر: نُعلن توكيلنا لبرّي لمتابعة القضية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24