غادرت منزلها في طرابلس إلى جهة مجهولة ولم تعد.. سمر مفقودة (صورة)

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:سمر صلاح ادلبي (مواليد عام 1963، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 4-1-2026، منزلها الكائن في محلة الميناء-طرابلس إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 205699-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.