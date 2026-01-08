الجميّل: ازدواجية الخطاب الإيراني تجاه لبنان تدل على استخفاف بالعقول

كتب على منصة "أكس": "ازدواجية الخطاب تجاه تدل على استخفاف بالعقول قلّ نظيره، بحيث يتحفنا لاريجاني بالكلام عن مصالح مشتركة وعلاقات ندّية، في حين يصرّح مسؤولون إيرانيون بنيّتهم الاستمرار في اعتبار لبنان ساحة إيرانية وورقة تفاوض بيدهم".

وأضاف: "هذا الخبث مرفوض، كما الزيارة التي كنّا نتمنّى ألّا تحظى بهذا الكمّ من المواعيد الرسمية، كون الضيف يضمر غير ما يقول".