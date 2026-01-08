توقيف "طقطق" في بيروت... أحد أفراد عصابة "أبو عبيدة"

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً للجهود الأمنية في ملاحقة عصابات السلب بقوة السلاح ومكافحة الجرائم التي تهدّد أمن المواطنين، تمكّنت دورية من – الثالثة، من توقيف القيد (ط.ع.) الملقّب بـ "طقطق"، وذلك في محلة الحيّ الغربيّ.



وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بمشاركته ضمن عصابة " " في تنفيذ عمليات سلب مسلّح، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة. كما تبيّن أن بحقه مذكرة توقيف صادرة عن بتهمة تشكيل عصابة سلب مسلّح.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.

