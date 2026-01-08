تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف "طقطق" في بيروت... أحد أفراد عصابة "أبو عبيدة"

Lebanon 24
08-01-2026 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1465656-639034924103723169.jpg
Doc-P-1465656-639034924103723169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في ملاحقة عصابات السلب بقوة السلاح ومكافحة الجرائم التي تهدّد أمن المواطنين، تمكّنت دورية من مديرية بيروت الإقليميةمكتب بيروت الثالثة، من توقيف المكتوم القيد (ط.ع.) الملقّب بـ "طقطق"، وذلك في محلة الحيّ الغربيّ.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلّح، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة. كما تبيّن أن بحقه مذكرة توقيف صادرة عن القضاء بتهمة تشكيل عصابة سلب مسلّح.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تمّ اغتيال "أبو عبيدة"؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأكيد مقتله... "حماس" تنشر الصورة الرسميّة لـ"أبو عبيدة" وإسمه
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كانوا في حالة تعاطٍ... توقيف أفراد عصابة خطرة في زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية بيروت الإقليمية

المديرية العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مكتب بيروت

أبو عبيدة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:57 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24