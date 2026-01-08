تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
توقيف "طقطق" في بيروت... أحد أفراد عصابة "أبو عبيدة"
08-01-2026
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً للجهود الأمنية في ملاحقة عصابات السلب بقوة السلاح ومكافحة الجرائم التي تهدّد أمن المواطنين، تمكّنت دورية من
مديرية بيروت الإقليمية
–
مكتب بيروت
الثالثة، من توقيف
المكتوم
القيد (ط.ع.) الملقّب بـ "طقطق"، وذلك في محلة الحيّ الغربيّ.
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بمشاركته ضمن عصابة "
أبو عبيدة
" في تنفيذ عمليات سلب مسلّح، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة. كما تبيّن أن بحقه مذكرة توقيف صادرة عن
القضاء
بتهمة تشكيل عصابة سلب مسلّح.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
