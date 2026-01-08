دعم رسمي لقطاع المواشي

استقبل الدكتور هاني، اليوم، في مكتبه، مربي المواشي في ، في لقاء موسّع خُصّص لبحث أوضاع القطاع في ضوء خطة التعافي من مرض الحمى القلاعية، والتحديات المتراكمة التي تواجه المربين، حيث شدّد هاني على "الشراكة الكاملة بين الوزارة والمربين، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني".وشكّل اللقاء محطة عملية لتحديد أولويات التدخل ووضع خطوات تنفيذية مباشرة لدعم قطاع تربية المواشي، حيث جرى الاتفاق على سلسلة إجراءات أبرزها:• تشكيل لجنة قطاعية متخصصة لقطاع تربية المواشي تضم ممثلين عن المربين والجهات المعنية في الوزارة والمؤسسات الشريكة، لمتابعة التقنية والاقتصادية والصحية بشكل ووضع حلول مستدامة لها.• بحث اعتماد سعر توجيهي جديد للحليب الطازج يراعي كلفة الإنتاج الفعلية ويؤمّن استمرارية المربين ويحفظ توازن السوق.• العمل على الحد من استيراد الحليب الخالي الدسم المستخدم في بعض والذي يُخلط بالزيوت المهدرجة، لما يشكّله من ضرر على صحة المستهلك وعلى الإنتاج الوطني، في إطار حماية السلامة الغذائية ودعم المنتج المحلي.• عقد اجتماع قريب مع شركات الأعلاف لبحث الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف، والسعي إلى آليات تخفف الأعباء المالية عن المربين.• تأمين ما هو متوافر من دعم بالتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وتوجيهه مباشرة إلى قطاع تربية المواشي وفق أولويات واضحة وشفافة.• تعزيز الرقابة على الحدود للحد من عمليات التهريب وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة.• تشديد الرقابة على مصانع المحضّرات الغذائية المخالفة للقوانين والمعايير الصحية، لا سيما تلك التي سبق لوزارة الزراعة أن حذّرت من ممارساتها لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة.وفي كلمته، أكّد وزير الزراعة "أن قطاع تربية المواشي يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان"، مشددًا على "أن دعم المربين وحماية إنتاجهم خيار وطني لا يحتمل التأجيل". ولفت إلى "أن الوزارة تعمل وفق مقاربة متكاملة تجمع بين الدعم الصحي والاقتصادي والرقابي، التزامًا بحق المواطن بغذاء آمن، وبحماية القطاعات الإنتاجية الوطنية وتعزيز صمودها في مواجهة الأزمات".وختم هاني مؤكدا "أن الوزارة ستبقى إلى جانب المربين، من خلال الحوار الدائم والإجراءات العملية، وصولًا إلى قطاع مواشي أكثر استدامة وقدرة على تلبية حاجات السوق اللبناني". (الوكالة الوطنية)