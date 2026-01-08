تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف مواطنة بعد نشر فيديو مسيء للشعائر الدينية

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:51
A-
A+

Doc-P-1465705-639034993935992497.jpg
Doc-P-1465705-639034993935992497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في ضوء انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمّن إساءة إلى الدين والشعائر والمقدّسات الإسلامية، وبعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوة:

– م. ز. (مواليد عام 1962، لبنانية)، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي هذا السياق، تؤكّد قوى الأمن الداخلي متابعتها الحثيثة لأي مخالفات أو إساءات تُرتكب عبر الفضاء الإلكتروني، ولا سيّما تلك التي من شأنها المسّ بالمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات أو الإخلال بالسلم الأهلي.

كما تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمادها وسيلة للتعبير الإيجابي ونشر القيم الإنسانية، وعدم استغلالها للإساءة أو التعرّض للقيم الدينية والأخلاقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عند حاجز الصدقة.. توقيف مواطن بحوزته أسلحة وذخائر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الروسي يوقف مواطنة بتهمة الخيانة العظمى
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

الملكية الفكرية

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

المعلوماتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:46 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24