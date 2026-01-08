توقيف مواطنة بعد نشر فيديو مسيء للشعائر الدينية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التالي:



في ضوء انتشار مقطع فيديو عبر يتضمّن إساءة إلى الدين والشعائر والمقدّسات الإسلامية، وبعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في ، أوقف وحماية في وحدة ، المدعوة:



– م. ز. (مواليد عام 1962، لبنانية)، بناءً على إشارة المختص.



وفي هذا السياق، تؤكّد قوى الأمن الداخلي متابعتها الحثيثة لأي مخالفات أو إساءات تُرتكب عبر الفضاء الإلكتروني، ولا سيّما تلك التي من شأنها المسّ بالمعتقدات أو إثارة النعرات أو الإخلال بالسلم الأهلي.



كما تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمادها وسيلة للتعبير الإيجابي ونشر القيم الإنسانية، وعدم استغلالها للإساءة أو التعرّض للقيم الدينية والأخلاقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع.

