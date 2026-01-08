تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
مصادر حكومية: لبنان كسب شهراً إضافياً بانتظار المفاوضات
Lebanon 24
08-01-2026
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر حكومية "مع جلسة
مجلس الوزراء
كسب
لبنان
شهراً إضافياً بانتظار المفاوضات".
وأضافت المصادر لـ"الجديد": "جاء البيان الختامي متقناً بين تحفظ "
حزب الله
" و"القوات"، لتفادي أيّ لغم سياسيّ أو أمنيّ".
