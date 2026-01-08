الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال علاء حوراني العنصر في "حزب الله"

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "اغتال في وقت سابق اليوم، في منطقة في ، علاء "، وزعم أنّه "عمل مشغلاً لمسيّرات " " في " ".

وادعى الجيش الإسرائيليّ، أنّ "حوراني عمل خلال الحرب على محاولات إعمار بنى تحتية وتفعيل القوة ومحاولات لجمع الاستخبارات عن القوات الإسرائيليّة في المنطقة. كما كان يهمّ بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في المنطقة".