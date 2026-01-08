تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يوم البيانات الرسمية: الجيش في الواجهة والدولة أمام امتحان "شمال الليطاني"

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1465759-639035072087935293.webp
Doc-P-1465759-639035072087935293.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان يوماً مثقلاً بالبيانات الرسمية، حيث تناوبت الدولة بأشكالها كافة على إصدار المواقف والتأكيدات في مشهد سياسي وأمني يختزل حجم التحديات التي يواجهها البلد. 
الجيش أعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح جنوب الليطاني، رغم أن الإنجاز لم يكتمل بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي ونقص القدرات، مؤكداً التزامه بالمسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار. هذا الإعلان لاقى دعماً واضحاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه برّي، الذين شددوا على الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في استعادة السيادة.  

في المقابل، حرصت الحكومة على التأكيد أن المرحلة الثانية من الخطة، الممتدة بين الليطاني والأولي، ستُعرض في شباط المقبل بعد تقييم شامل للمرحلة الأولى، فيما شدد رئيس الحكومة على أن عودة الأهالي إلى مناطق الجنوب وإطلاق عجلة إعادة الإعمار تُعدّ أولوية قصوى.
 
 أما رئيس البرلمان، نبيه بري، فاعتبر أن إنجازات الجيش كانت شبه كاملة لولا الاحتلال والخروقات الإسرائيلية اليومية، داعياً إلى انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.  
هكذا بدا اليوم لوحة متكاملة من الرسائل السياسية والأمنية: الجيش يعلن، الرئاسة تدعم، الحكومة تحدد أولويات، والبرلمان يهاجم إسرائيل. 
 فإذا كانت المرحلة الأولى قد رسّخت حضور الجيش جنوب الليطاني، فإن التحدي الأكبر يبقى في شمال الليطاني، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والاجتماعية بشكل أكثر تعقيداً. فالمنطقة ليست فقط امتداداً جغرافياً، بل هي ساحة اختبار لقدرة الدولة على فرض سلطتها في بيئة أقل تماساً مباشرًا مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أكثر عرضة لتجاذبات داخلية وتوازنات دقيقة.
 
 إن نجاح خطة الجيش هناك سيعني الانتقال من مجرد ضبط الحدود إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
  المرحلة الثانية ليست مجرد استكمال للمرحلة الأولى، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة، وتحويل شعار "حصرية السلاح" إلى واقع ملموس على الأرض.
Advertisement
المصدر: "لبنان ٢٤"
مواضيع ذات صلة
"شمال الليطاني" يفتح الباب امام الكباش السياسي الأكبر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: الجيش قدّم خطة والمرحلة المقبلة امتحان للدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

نبيه برّي

نبيه بري

البرلمان

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:46 | 2026-01-08
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24