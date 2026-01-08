تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
يوم البيانات الرسمية: الجيش في الواجهة والدولة أمام امتحان "شمال الليطاني"
رانيا عبيد - Rania Obeid
|
Lebanon 24
08-01-2026
|
15:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان يوماً مثقلاً بالبيانات الرسمية، حيث تناوبت الدولة بأشكالها كافة على إصدار المواقف والتأكيدات في مشهد سياسي وأمني يختزل حجم التحديات التي يواجهها البلد.
الجيش أعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح جنوب الليطاني، رغم أن الإنجاز لم يكتمل بسبب استمرار
الاحتلال
الإسرائيلي
ونقص القدرات، مؤكداً التزامه بالمسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار. هذا الإعلان لاقى دعماً واضحاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس
البرلمان
نبيه برّي
، الذين شددوا على الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في استعادة السيادة.
في المقابل، حرصت الحكومة على التأكيد أن المرحلة الثانية من الخطة، الممتدة بين الليطاني والأولي، ستُعرض في شباط المقبل بعد تقييم شامل للمرحلة الأولى، فيما شدد رئيس الحكومة على أن عودة الأهالي إلى مناطق الجنوب وإطلاق عجلة
إعادة الإعمار
تُعدّ أولوية قصوى.
أما رئيس البرلمان،
نبيه بري
، فاعتبر أن إنجازات الجيش كانت شبه كاملة لولا الاحتلال والخروقات
الإسرائيلية
اليومية، داعياً إلى انسحاب
إسرائيل
ووقف اعتداءاتها.
هكذا بدا اليوم لوحة متكاملة من الرسائل السياسية والأمنية: الجيش يعلن، الرئاسة تدعم، الحكومة تحدد أولويات، والبرلمان يهاجم إسرائيل.
فإذا كانت المرحلة الأولى قد رسّخت حضور الجيش جنوب الليطاني، فإن التحدي الأكبر يبقى في شمال الليطاني، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والاجتماعية بشكل أكثر تعقيداً. فالمنطقة ليست فقط امتداداً جغرافياً، بل هي ساحة اختبار لقدرة
الدولة على
فرض سلطتها في بيئة أقل تماساً مباشرًا مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أكثر عرضة لتجاذبات داخلية وتوازنات دقيقة.
إن نجاح خطة الجيش هناك سيعني الانتقال من مجرد ضبط الحدود إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
المرحلة الثانية ليست مجرد استكمال للمرحلة الأولى، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة، وتحويل شعار "حصرية السلاح" إلى واقع ملموس على الأرض.
Advertisement
المصدر: "لبنان ٢٤"
مواضيع ذات صلة
"شمال الليطاني" يفتح الباب امام الكباش السياسي الأكبر
Lebanon 24
"شمال الليطاني" يفتح الباب امام الكباش السياسي الأكبر
09/01/2026 03:01:31
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
Lebanon 24
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
09/01/2026 03:01:31
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
09/01/2026 03:01:31
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل: الجيش قدّم خطة والمرحلة المقبلة امتحان للدولة
Lebanon 24
سامي الجميّل: الجيش قدّم خطة والمرحلة المقبلة امتحان للدولة
09/01/2026 03:01:31
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مقالات لبنان24
إعادة الإعمار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الدولة على
نبيه برّي
نبيه بري
البرلمان
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب
Lebanon 24
بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب
16:48 | 2026-01-08
08/01/2026 04:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة وفي حصرية السلاح".. سلام: هؤلاء سيستردّون ودائعهم بالكامل
Lebanon 24
"الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة وفي حصرية السلاح".. سلام: هؤلاء سيستردّون ودائعهم بالكامل
16:30 | 2026-01-08
08/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:51 | 2026-01-08
08/01/2026 03:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى اقتصادي إيراني – لبناني في بيروت لتعزيز التعاون التجاري
Lebanon 24
ملتقى اقتصادي إيراني – لبناني في بيروت لتعزيز التعاون التجاري
14:48 | 2026-01-08
08/01/2026 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستبحث في الملف اللبنانيّ... إرجاء جلسة الكابينت الإسرائيليّ
Lebanon 24
كانت ستبحث في الملف اللبنانيّ... إرجاء جلسة الكابينت الإسرائيليّ
14:46 | 2026-01-08
08/01/2026 02:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
00:53 | 2026-01-08
08/01/2026 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
رانيا عبيد - Rania Obeid
أيضاً في لبنان
16:48 | 2026-01-08
بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب
16:30 | 2026-01-08
"الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة وفي حصرية السلاح".. سلام: هؤلاء سيستردّون ودائعهم بالكامل
15:51 | 2026-01-08
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:48 | 2026-01-08
ملتقى اقتصادي إيراني – لبناني في بيروت لتعزيز التعاون التجاري
14:46 | 2026-01-08
كانت ستبحث في الملف اللبنانيّ... إرجاء جلسة الكابينت الإسرائيليّ
14:34 | 2026-01-08
أين الـ100 ألف الجديدة؟
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24