بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب

أفادت مندوبة " "، عن العثور مساء اليوم، على الشاب عدي ديب، متوفياً في محلّة الربوع في بلدة إيزال - .

وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب يعاني من مشاكل صحية ونفسية.

وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لتحديد ظروف الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلة الشاب أفادت أنّه فُقِدَ الإتّصال به مساء اليوم، ليُعثر عليه ميّتاً بعد ساعات من مُغادرته لمنزله.