لبنان
بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب
Lebanon 24
08-01-2026
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن العثور مساء اليوم، على الشاب عدي ديب، متوفياً في محلّة الربوع في بلدة إيزال -
الضنية
.
وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب يعاني من مشاكل صحية ونفسية.
وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لتحديد ظروف الوفاة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلة الشاب أفادت أنّه فُقِدَ الإتّصال به مساء اليوم، ليُعثر عليه ميّتاً بعد ساعات من مُغادرته لمنزله.
لبنان 24
الضنية
لبنان
الرب
