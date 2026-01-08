تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بعد ساعات من فقدان الإتّصال به... هذا مصير الشاب عدي ديب

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:48
Doc-P-1465785-639035133856652810.jpg
Doc-P-1465785-639035133856652810.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور مساء اليوم، على الشاب عدي ديب، متوفياً في محلّة الربوع في بلدة إيزال - الضنية.
 
 
وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب يعاني من مشاكل صحية ونفسية.
 
 
وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لتحديد ظروف الوفاة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلة الشاب أفادت أنّه فُقِدَ الإتّصال به مساء اليوم، ليُعثر عليه ميّتاً بعد ساعات من مُغادرته لمنزله.
 
 
 
لبنان 24

الضنية

لبنان

الرب

الأكثر قراءة Lebanon 24

