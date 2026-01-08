تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سنة اولى لعهد الرئيس : بين خطاب القسم والتنفيذ

Lebanon 24
08-01-2026 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1465808-639035338206609907.jpg
Doc-P-1465808-639035338206609907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نبيل بو منصف في" النهار":تمضي السنة الأولى من عهد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم تحت وطأة خلاصات شديدة التناقض، يسمح بعضها بالإضاءة على الجانب الأبرز من مسار الدولة والرئاسة والمؤسسات، لجهة تفحص معايير انتظام الدولة، فيما يفرض الجانب الآخر التوقف مليًا عند المحاذير التي أظهرتها ثغرات جوهرية لا بد من مواجهتها في السنوات المقبلة من العهد.

بطبيعة الحال، سيكون المعيار الإيجابي الأساسي الأول الذي سيملي الفضاء السياسي والإعلامي في تقويم العهد، بعد سنته الأولى، متجسّدًا بمسألة ملء الفراغ الذي عانت منه رئاسة الجمهورية طويلاً قبل انتخاب رئيس هو قائد للجيش، للمرة الخامسة في تاريخ الرؤساء المنتخبين على رأس الجمهورية اللبنانية.
 
لم يأخذ هذا الجانب، أي انتخاب قادة الجيش وغالبًا بعد أزمات والتباسات تتصل بتعديل الدستور أو عدم تعديله، الكثير من التركيز العام يوم انتُخب الرئيس الحالي، لأن تداعيات الفراغ الذي تمادى لأكثر من سنتين جعلت كل الاستثناءات هامشية أمام فداحة مرحلة الفراغ، وأيضًا لأن التزكية الخارجية الكبيرة، ورافعتها الأساسية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، دعمت وصول عون بقوة وفرت له المظلة الداخلية الواسعة للانتخاب.

هذه المعادلة ظلت قائمة ولم تتبدل حتى الساعة، على الرغم من تبدل التكتيكات في التعامل مع الوضع اللبناني، خصوصًا الموقف الأميركي والسعودي من ملف سلاح "حزب الله"، علماً أن الموقفين متماهيان تمامًا بعد السنة الأولى من عهده.

افتتح الرئيس عون عهده بخطاب قسم حمل تعهدات سيادية حاسمة وقياسية، تتبين معه حدود العقبات والعثرات التي تحول دون ترجمة شاملة وكاملة لتعهدات القسم، على الأقل في الجانب الأساسي الذي ملأ أولويات هذه السنة، أي ملف السلاح الشرعي المتصل جوهريًا بالحرب مع إسرائيل.
 
غلب هذا الجانب على نحو ساحق على السنة الأولى من عهد عون، كما أخذ بقوة قسرية كل وهج "الحفاوة" اللبنانية العارمة بحكومة نواف سلام، بل بما كان يجب أن يترجم مصطلح "الدولة الجديدة" الناشئة مع انتخاب عون وتكليف سلام بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.

والحال أن مجريات التعامل مع مسألة سلاح "حزب الله" حجبت أكثر من ثمانين في المئة من أزمات ومشاكل الداخل على كل المستويات، ولو أنه يمكن للعهد والحكومة الآن عرض جردة غير قصيرة بمشاريع وإنجازات تتصل بالأوضاع المالية والاقتصادية والتنموية. ولكن الحقيقة المتجردة تثبت أن إرث الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" كاد يلتهم أولويات لبنان برمته في السنة 2025، بدليل أن أقوى وأهم ما يمكن أن يسند إلى العهد والحكومة في هذه السنة من إنجازات يتصل بإنجاز موصوف بأنه تاريخي، وهو قرار حصرية السلاح في كل لبنان، الذي اتُخذ في آب/أغسطس من العام الفائت، ولا يزال لبنان يواجه خطر التهويل بحرب إسرائيلية متجددة بسبب عدم اكتمال تنفيذه.

الإغراق في تفاصيل وقائع السنة المنصرمة لن يردع الخشية من ظروف خارجية قد تبقي لبنان لحرب متجددة أشد تدميرًا ميدانيًا هذه المرة، ما دام معادلة حصرية السلاح بيد الدولة لم تُترجم إلا جزئيًا في جنوب الليطاني.

ستتنامى محاذير تحول الحكم إلى إدارة أزمة أكثر منها اختراق الأزمات وأشباح الحروب، وهو أمر لا يحتمله لبنان، لأن وقائع أزماته الداخلية باتت من الخطورة بما يتجاوز أخطار حرب متجددة. وتاليًا، فإن الحسم اللبناني للخلاص من ملف حصرية السلاح صار أكثر من أولوية ملزمة لأخذ لبنان إلى "الدولة الجديدة"، وعدم العودة إلى الاستنفاع في إدارة الأزمات وانتظار أقدار سيصنعها الخارج حينذاك.

وكتبت" نداء الوطن": سنة على عهد الرئيس جوزاف عون، والمشهد اللبناني محكوم بميزان الوقائع المتراكمة. سنة لم تكن سهلة على الإطلاق، مثقلة بالضغوط الداخلية والإقليمية، وبإرث ثقيل من الفوضى والانهيار على المستويات كافة، إلا أن ما يمكن تسجيله، ولو نسبيًا، هو انتقال البلاد إلى حد أدنى من الأمان السياسي والمؤسساتي. منذ خطاب القسم، وضع الرئيس عون عناوينه موضع التنفيذ، لا كشعارات، بل كمسار تراكمي: حصرية السلاح، الانفتاح على العمق العربي والمجتمع الدولي، إطلاق سلة تعيينات وفق آلية مختلفة، ضبط أمن المطار إلى حدّ بعيد، وإعادة إدراج لبنان على خارطة الاهتمام الدولي بعد سنوات من العزلة. صحيح أن الخطوات لم تكتمل، ووتيرتها لم تكن سريعة، لكن الثابت أنها كانت خطوات تأسيسية في ملف السيادة، لا سيما في الاجتماع الحكومي المفصلي في 5 و 7 آب 2025، وسط تعقيدات كبرى حالت دون تحقيق اختراقات أوسع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: حزب الله متمسّك بسلاحه تنفيذًا لأوامر إيرانية ولا تعنيه مصلحة لبنان فيما نراهن على الدولة اللبنانية للقيام بواجبها عبر تنفيذ خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الرئيس الإسرائيلي: تحويل طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو للقسم القضائي المختص
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ديوان الرئيس الإسرائيلي: نتنياهو تقدم بطلب العفور قبل قليل ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون للمجلس الجديد لكتّاب العدل: كونوا أوفياء لقسمكم
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

السعودية

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09
Lebanon24
02:15 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24