تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يثبّت المسار ويصطدم باستحقاقات ثقيلة

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1465820-639035357411916841.webp
Doc-P-1465820-639035357411916841.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب داوود رمال في" نداء الوطن": مرّت سنة كاملة على انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني 2025، وهي سنة لا تصلح للاحتفال ولا للتجريم، بل للتقييم الهادئ بين ما أُنجز وما اصطدم بجدار التعقيدات، أي بميزان سياسي - مؤسساتي دقيق يقرأ ما تحقق من خطاب القسم، وما دخل حيّز التنفيذ الجزئي، وما بقي عالقًا في عنق الدولة اللبنانية بكل تعقيداتها. فالعهد الذي انطلق تحت شعار "بناء الدولة القوية" وجد نفسه منذ اليوم الأول في مواجهة تركة ثقيلة من الانهيار المالي، والشلل المؤسسي، والانقسام السياسي، والضغوط الإقليمية، ما جعل السنة الأولى أقرب إلى سنة تثبيت المسار منها إلى سنة الحصاد النسبي أو الكامل.في البند الأول من خطاب القسم، وضع الرئيس عون تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في صلب التزامه الدستوري، لا كنص محفوظ في الذاكرة الوطنية.

في ملف محاربة الفساد والجرائم المنظمة، رفع رئيس الجمهورية سقف التوقعات عاليًا حين تحدث عن نهاية زمن "المافيات والبؤر الأمنية والحصانات".

أما في القضاء، فيُسجَّل للعهد أنه انتقل من الوعود إلى خطوات عملية، إذ أُنجزت مراحل أساسية من مشروع استقلالية القضاء بشقوقه العدلية والإدارية والمالية.

سياسيًا، شكّلت الاستشارات النيابية السريعة لتكليف رئيس حكومة مؤشرًا على رغبة العهد في كسر منطق التعطيل. في ملف الإدارة العامة، وهو من أعقد الملفات اللبنانية، أطلق العهد مسار إعادة الهيكلة والمداورة في وظائف الفئة الأولى، مع تعيين عدد من الهيئات الناظمة وفتح باب الحكومة الرقمية.

على المستوى الأمني والعسكري، شكّل بند احتكار السلاح وضبط الحدود أحد أكثر بنود خطاب القسم حساسية. خلال السنة الأولى، نجح العهد في تثبيت دور الجيش كعمود فقري للأمن الوطني، وتعزيز حضوره على الحدود وفي الداخل، وتفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع.

في المقابل، يُسجَّل أن بند مناقشة السياسة الدفاعية ضمن استراتيجية أمن وطني لم يُنجز بعد، وهو أحد أبرز العناوين المؤجلة.

في ملف إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية، حقق العهد تقدمًا نسبيًا عبر تفعيل العلاقات الخارجية وتأمين دعم دولي مشروط بالشفافية.

أما في ما يتعلق برفض التوطين وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، فقد حافظ العهد على موقف ثابت يربط بين حق العودة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على سيادة الدولة داخل المخيمات.
على صعيد العلاقات العربية، يمكن القول إن العهد نجح في إعادة وصل ما انقطع، مع التأكيد على هوية وانتماء لبنان العربي وسياسة الحياد الإيجابي.

في العلاقة مع سوريا، استثمر العهد المتغيرات الإقليمية لفتح حوار ندّي، تناول ملفات السيادة والحدود والمفقودين والنازحين.

دولياً، انتهج العهد سياسة انفتاح متوازن على الشرق والغرب، مع التأكيد على سيادة القرار اللبناني.

في الشأن الانتخابي، بقي تطوير قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية الموسعة في دائرة الإنجاز المرحلي والمتابعة، مع إقرار أطر عامة دون استكمال كل المراسيم التطبيقية.

اقتصاديًا، برز ملف حماية أموال المودعين والحفاظ على جوهر الاقتصاد الحر كأحد أعقد استحقاقات العهد.

في المقابل، لا تزال ملفات الأمن الاجتماعي، البيئة، حرية الإعلام، والاستثمار في العلم في طور التحضير، وهي عناوين تعكس توجهًا استراتيجيًا بعيد المدى، لكنها تحتاج إلى استقرار مالي ومؤسساتي لترجمتها.
خلاصة السنة الأولى من عهد الرئيس جوزاف عون أنها سنة وضع الأسس لا سنة الحسم. ما تحقق ليس قليلًا قياسًا بحجم الانهيار، وما لم يتحقق ليس مفاجئًا في بلد مثقل بالأزمات. بين الممكن والمعلّق والمؤجل، يبقى الامتحان الحقيقي للعهد في قدرته خلال السنوات المقبلة على تحويل "قيد المتابعة" إلى إنجازات مكتملة، وعلى استعادة ثقة اللبنانيين بأن الدولة ليست وهمً، بل هي مشروع قابل للحياة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم: تثبيت السقف الدفاعي قبل اتّساع المسار التفاوضي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة ممثلاً الرئيس عون: بيروت تثبّت موقعها منصة عربية للابتكار الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا "لمواجهة ملفات ثقيلة"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

على استعادة

الدولة على

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09
Lebanon24
02:15 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24