تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اطلاق يد البيطار في ملف المرفأ؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1465822-639035357993202671.webp
Doc-P-1465822-639035357993202671.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر القاضي حبيب زرق الله قراره الظني في الدعوى التي اقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة». وقرر القاضي رزق الله منع المحاكمة عن البيطار في هذه الدعوى لكون عويدات كان تنحى كنائب عام تمييزي عن التعاطي بهذا الملف، وبالتالي لا صفة قانونية له للادعاء على البيطار.
وكتبت" نداء الوطن": وفقا لمصادر قانونية، يسمح هذا القرار بتحرير القاضي بيطار من القيود، لتسريع التحقيقات، والاعلان عن القرار الظني قريبا، الا ان المتضررين، ومنهم النائب علي حسن خليل يتجهون الى استئناف القرار، ما قد يعيد الامور الى «نقطة الصفر»؟!

وكتب  طوني كرم في" نداء الوطن": تبرز أهمية هذا التطور في كونه رسم حدودًا واضحة بين القانوني والسياسي في مسار التحقيق، وأكّد أن القاضي البيطار لم يتجاوز صلاحياته، ولم يتولَّ مهام لا يجيزها له القانون. كما يفتح القرار الباب أمام تعزيز الاجتهاد القضائي الذي استند إليه البيطار لتجاوز العراقيل التي كبّلت مسار العدالة لسنوات.
ففي حين يرى بعض القضاة أن البيطار مكلّف رسميًا من الحكومة، بموجب قرار صادر عن وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ما يجعله جزءًا من منظومة "المجلس العدلي"، وبالتالي فإن تصويب أعماله يجب أن يتمّ ضمن هذا الإطار؛
ويستمر هذا التخبط القضائي، رغم إعادة الانتظام إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز منذ أكثر من سبعة أشهر، من دون أن تُقدِم على البت بالدعاوى المرتبطة بالبيطار.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لا حصانة لأحد"… أهالي المرفأ يطالبون بفكّ يد البيطار
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف إنفجار المرفأ.. رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يواكب ملف المرفأ… والحوكمة محور البحث
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق جولة "دروب الذاكرة لبيروت" لإحياء محطات الحرب وتفجير المرفأ
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب علي حسن خليل

مجلس القضاء الأعلى

الهيئة العامة

علي حسن خليل

النائب العام

مجلس القضاء

نائب العام

حسن خليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09
Lebanon24
02:15 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24